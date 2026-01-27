ブルペンで投球練習をする横浜ＤｅＮＡの東＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの東克樹投手（３０）が２７日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で自主トレーニングを公開した。オフに取り組んできたのは、１年間戦える体づくり。「先発投手陣の柱として、シーズンを通してしっかりと結果を残したい。相川監督の期待に応えたい」とエースの自覚を示した。肉体は確実にたくましさを増していた。昨季は公言