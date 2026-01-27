M!LK・山中柔太朗さん（24）と超特急・郄松アロハさん（25）が26日、主演映画『純愛上等！』の完成披露上映会に登場。2人は、“愛の言葉”対決を行い、会場を盛り上げました。映画は、敵対する高校のヤンキー・佐藤美鶴と亀井円が、不器用だけど真っすぐな思いをぶつけ合う純愛ストーリー。佐藤美鶴を山中さん、亀井円を郄松さんが演じます。イベントには、家族やそれぞれの高校の仲間を演じた、白鳥晴都さん（18）、