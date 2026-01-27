鹿児島県徳之島町の山林で妻（57）の首を絞めて殺害し、遺棄した疑いで会社員の男（58）が緊急逮捕されました。 殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは徳之島町亀津の会社員・豊守人容疑者（58）です。 徳之島警察署によりますと、豊容疑者は今月25日から26日までの間に、徳之島町の山林で妻・初美さん（57）の首を絞めて殺害し、その場に遺棄した疑いがもたれています。 ２６日、初美さんの親族から警察に「2日前から行方