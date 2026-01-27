27日の外国為替市場では円高が進行し、円相場は一時、1ドル=152円台をつけました。去年11月上旬以来、およそ2か月半ぶりの円高・ドル安水準となりました。先週末以来、日米の通貨当局が協調して為替介入するのではないかという警戒感で円が買われる動きが広がっています。