女優の剛力彩芽（33）が27日、自身のインスタグラムを更新し、金髪ショットを披露した。剛力は「お仕事の日のしふく」とつづり、金髪に、ファーキャップに眼鏡、ブラウン系の姿のパンツスーツに白のジャケットのコーデ写真を投稿したもの。フォロワーからは「素敵〜カッコ良すぎです」「やっぱりハイトーンも似合ううう！」「髪色にすごく似合ってる」「かわいいが爆破」「センス良すぎる冬コーデ」「雰囲気が全然違う」など