指定薬物を使用した疑いで、プロ野球・広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者が逮捕されました。指定薬物使用の疑いで逮捕されたのは、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者・25歳です。警察によると、去年12月16日ごろ、日本国内で指定薬物の「エトミデート」を若干量、使用した疑いです。関係者からの通報を受けた捜査員が、広島市中区の現場で羽月容疑者を確認。任意同行を求め、尿検査をしたところ、陽性反応が出たということで