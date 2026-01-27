総務省は27日、衆議院選挙の公示にあわせ、全国289小選挙区の有権者数を発表しました。日本テレビの試算によりますと、最も有権者数が多かったのは北海道3区の46万2999人でした。一方、最も少なかったのは鳥取1区の22万820人で、1票の格差は2.097倍でした。格差が2倍を超えたのは全国で17小選挙区となりました。