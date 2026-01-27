Image: Raymond Wong - Gizmodo US 健康、気になりますよね。健康なときは健康なんて気にしないのに、ちょっと体に不調が出ると気になって気になって仕方がない。ならばふだんから体の状態をモニタリングしておきましょうよとばかりに、ヘルス系端末市場が拡大してきています。昨年、AppleがAirPods Proに心拍モニターを搭載したことで、ヘルス機能を搭載するハードもこれからもっと増えてい