女優の齊藤京子（28歳）が、1月26日に公開されたBSテレ東公式YouTubeチャンネルの「シネマアディクト」の動画に出演。「アイドルの恋愛は罪だと思いますか？」という質問に「答えを探しているような状態」と答えた。“恋愛禁止ルール”を破ったアイドルの映画「恋愛裁判」に出演している齊藤京子が、番組のゲストとして登場。日向坂46時代の後輩である番組ナビゲーターの渡邉美穂が「今回のテーマが“アイドルの恋愛”っていうとこ