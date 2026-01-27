２７日、国務院が開いた第４回廉政工作会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月27日】中国国務院は27日、第4回廉政工作会議を開き、李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理が演説した。丁薛祥（てい・せつしょう）党中央政治局常務委員・国務院副総理が会議を主宰し、李希（り・き）党中央政治局常務委員・中央紀律検査委員会書記が招きに応じて出席した。