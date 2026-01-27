【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比98銭円高ドル安の1ドル＝153円19〜29銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1926〜36ドル、182円79〜89銭。日米協調による円安是正に向けた為替介入への警戒感を背景に、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。