上野動物園のジャイアントパンダ、シャオシャオ＆レイレイが２７日夜、成田空港から中国へ向かった。有名人物の来日・離日便のネット追跡でもおなじみ「フライトレーダー２４」では、パンダ搭乗便とみられる航空機の追跡者が５０００人を超え、世界１位に立った。成田から横浜、名古屋、大阪、瀬戸内海、福岡上空を通って東シナ海へ抜けた。ネットには「フライトレーダーで追跡」「本当に日本から居なくなってしまったんだ