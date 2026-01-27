アストン・ヴィラが、かつて中盤の主軸として活躍したブラジル代表ドウグラス・ルイスの復帰を決定的なものとした。移籍市場の第一人者であるファブリツィオ・ロマーノ氏が、お馴染みの「HERE WE GO」で報じている。先週から進められていたユヴェントスとの交渉は口頭合意に達し、買取オプション付きの有償ローンで加入することが決まったようだ。現在はノッティンガム・フォレストにレンタルされていたが、イタリアへ戻ったのち、