マンチェスター・ユナイテッドのアマド・ディアロが、宿敵アーセナルを下した直後にSNS上で繰り広げた“場外戦”が大きな注目を集めている。1月25日のプレミアリーグで3-2の劇的勝利を収めた後、同選手は試合前にX上で「アーセナルが4-0で勝つ脚本が送られてきた」と豪語していたガナーズファンに対し、真正面から反論。ライバル関係を象徴する強烈な言葉を投げかけ、サポーターの間で熱狂を呼び起こした。『Sky Sports』が伝えて