リヴァプールOBであるジェイミー・キャラガー氏はアーセナルの攻撃陣のクオリティに疑問を呈した。プレミアリーグ第23節のマンチェスター・ユナイテッド戦（2-3）の後、ミケル・アルテタ率いるチームのメンタリティに厳しい視線が集まったが、キャラガー氏はアーセナルの問題はピッチの前線にあると語った。「アーセナルにメンタルの強さが足りないとは思わない。攻撃陣の質が足りないのだ。彼らの攻撃陣に本物のスーパースターは