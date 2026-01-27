ブンデスリーガの絶対王者であるバイエルンがエースとの契約延長交渉を開始したようだ。『BBC』によると、同クラブのスポーツディレクターであるマックス・エーベル氏が、イングランド代表FWハリー・ケインと新契約締結に向けた話し合いをスタートさせたと認めた。2023年にプレミアリーグのトッテナムから加入し、ここまで126試合に出場。119ゴール30アシストを記録しているケインは紛れもなくバイエルンのエースであり、32歳とな