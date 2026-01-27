2024年にナポリからトルコの名門ガラタサライに加わってから2年。ナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンは見事なペースでネットを揺らしてきた。24日に行われたスュペル・リグ第19節のファティ・カラギュムリク戦でも得点を記録し、これがガラタサライでの50ゴール目となった。ここまで59試合をこなして50ゴールと驚異的なペースだ。情報サイト『Transfermarkt』によると、これは21世紀のガラタサライではクラブレコードとなる