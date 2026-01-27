プレミアリーグのフラムがFWの獲得を検討している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ターゲットはマンチェスター・シティのFWオスカー・ボブ。交渉は最終段階に進んでおり、シティは3500万ポンド、日本円にして約73億円の移籍金を要求しているとみられている。ボブはノルウェー出身のレフティで、代表チームではアーリング・ハーランドとともに攻撃をけん引している。右サイドを主戦場とす