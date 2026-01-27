プレミアリーグのアストン・ヴィラがMFの獲得を検討している。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ブラジル代表のドウグラス・ルイスにヴィラ復帰の可能性があるようだ。ユヴェントスとヴィラの交渉は現在進行中で、ヴィラは同選手の復帰を最優先に動いている。ルイスはブラジルのヴァスコ・ダ・ガマ出身のMFで、2017年にマンチェスター・シティに加入して欧州へ。しかし、シティでの出番はな