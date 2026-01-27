東京・上野動物園で生まれ育った双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ（ともに４歳）は２７日、同園を出発し、返還先の中国四川省に向かった。１９７２年に中国から贈られて以来初めて、国内でパンダが不在となった。２頭を載せたトラックは２７日午後１時２５分頃に同園を出て、千葉・成田空港に向かった。輸送用のケージ内で興奮気味になったため鎮静剤が投与され、出発は予定より約３０分遅れた。その姿は見