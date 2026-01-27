福岡県警城南署は27日、福岡市城南区南片江2丁目26番付近の路上で同日午前8時ごろ、登校中の男子中学生が見知らぬ男から「寒くない？」「これあげるよ」と声をかけられ、袋に入ったお菓子を渡される事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60歳くらい、身長160程度、緑色ツバ付き帽子、緑色ジャンパー、灰色長ズボン着用。