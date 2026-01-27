元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、元DeNAコーチの高木豊氏（67）をゲストに招き、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。個々の能力は一番高いDeNAが勝ち切れない理由とは…。片岡氏は「僕がいつも言ってるのは個々の力はDeNAが一番ある。それでもなかなか勝てないのは小さいことですけどミスが多いとか」と問題点を挙げた。2024年シーズンはリーグ3位からCSを勝ち抜いて日本一に上り詰めた。「いいときは物