２２日に肺炎のため亡くなった将棋棋士・加藤一二三さん（享年８６）の通夜が２７日、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。式には羽生善治九段、森内俊之九段らが棋士も参列。藤井聡太六冠、伊藤匠二冠、渡辺明九段、日本将棋連盟会長の清水市代会長ら棋界からだけでなく、地元の同じ俳優・瀬戸康史、お笑いコンビ「かまいたち」、マツコデラックスら芸能界、文化庁長官の都倉俊一氏ら政界からも