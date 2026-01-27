広島の羽月隆太郎内野手（２５）が２７日、指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された。本人は否認しているという。広島県警によると羽月容疑者に任意同行を求め、２７日午後５時３２分に広島中央警察署で逮捕。昨年１２月１６日に近接した日時頃、日本国内において指定薬物若干量を自己の体に接収して使用した容疑。使用回数などにつ