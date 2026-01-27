“進化系中華まん”が続々と登場しています。【画像を見る】コンビニで新発売！“スイーツ系”の中華まんスープ肉まんに、揚げ豚まん…27日、最低気温が氷点下となった埼玉・越谷市。お客さんたちのお目当ては、あったか〜いホカホカの「中華まん」です。2月1日まで開催の「中華まん博覧会2026」には、100種類以上の中華まんが集まりました。あつあつのミネストローネをたっぷりかけたスープ肉まん「洋風スープ肉まん ミネス