セルティックは27日、FW山田新(25)がブンデスリーガ2部のプロイセン・ミュンスターに期限付き移籍で加入することが決まったと発表した。契約期間は今季終了までとなっている。山田はEAFF E-1選手権で日本代表に初選出された直後の昨年夏、川崎フロンターレからセルティックに4年契約で完全移籍。1年目の上半期はスコットランド・プレミアシップ8試合とカップ戦4試合の出場でノーゴールとなっていた。セルティックではDF稲村