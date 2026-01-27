声優の小野友樹(41)が27日、公式Xを更新。紺綬褒章を授与されたことを報告した。小野は「この度、天皇陛下から勲章を賜りました。昨年のうちに内閣府の承認を頂き、先日正式に受け取らせて頂きました」と報告。続けて「実は祖父の家にも勲章があり、僕も人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から思っておりました」と明かし、「微力ながら、これからもできる範囲での社会貢献をしていく所存です」と伝えた。