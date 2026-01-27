第５１回衆院選が２７日公示され、１２８５人が立候補した。物価高対策などの経済対策や消費税減税などを主な争点に、昨年１０月に発足した高市政権の信任を問うことになる。自民党と日本維新の会の与党に、結党間もない中道改革連合が対抗し、国民民主党など野党が絡む構図となる。１２日間の選挙戦を経て、２月８日に投開票される。衆院選の定数は４６５（小選挙区選２８９、比例選１７６）で、自民、維新は過半数（２３３議