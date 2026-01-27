拉致問題の不条理を胸に抱く早紀江さん＝２７日、川崎市川崎区北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝の母早紀江さん（８９）が２７日、川崎市川崎区内で記者会見を開いた。来月４日に９０歳となるが、半世紀近く再会を果たせぬ愛（まな）娘に心を寄せ、「解決できないことが不思議でしょうがない。日本の国が解決しなくてはいけない問題なのに」「北朝鮮に本当にもう行きたいと思っている」と言葉を重ねた。この