モデルでグラビアアイドルの細川愛倫（あいりん、22）が27日までに自身のインスタグラムを更新。旅行先での水着ショットを公開した。細川は、美脚をあらわにした水着姿でプールを楽しむ写真などをアップ。「すっごく素敵なヴィラどのお部屋からも海が見えて朝起きてから海が見えるのが本当に最高だったプールもサウナもなんでもあって充実した1泊。温水プールだったから少し寒い沖縄だったけど気持ちよかったよサウナのあと