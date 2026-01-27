女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２９）が、怪気炎を挙げた。王者は２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で行われるＶ９戦でスターライト・キッドを迎え撃つ。都内で２７日に開かれた調印式ではキッドから「私が上谷に初めて負けた２０２０年から、ずっと意識してきた。もう同じ悔しい景色は見たくないし、全てを奪ってやりたい。今これだけの実績を持つ上谷沙弥に