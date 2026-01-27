衆院選（２月８日投開票）比例近畿ブロック単独に「減税日本・ゆうこく連合」から立候補したごぼうの党の奥野卓志党首が２７日、「サングラスを外して、ジャージーを脱ぐ日が来たかな」と気勢を上げた。原口一博氏や「減税日本」の河村たかし氏らが公示直前に結党したゆうこく連合で、さらなるサプライズとなったのが奥野氏だ。国政選挙への挑戦は２０２２年の参院選以来。この間、メイウェザーへの花束投げ捨て騒動や１分間格