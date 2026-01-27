「服は着回し力を考えて、ベーシックカラーを選びがち……」そんな大人女性は、大胆な差し色になるバッグを一点投入して印象チェンジを図ってみるのもアリかも。今回は、編集部が【グローバルワーク】からピックアップした、大人が選びたい差し色バッグをご紹介。イエローやレッドといった目を引く鮮やかな色も、バッグなら取り入れる難易度も下がるはず。おしゃれスタッフさんのコーデ術と一