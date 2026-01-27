7人組グローバルグループ・ENHYPENの日本での初スタジアム公演を記録した映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』より、メインポスターとメンバーからの喜びのコメント動画が到着した。【動画】『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』メンバーからのコメント動画本作は、2025年7月6日開催の『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN ‐SUMMER EDITION‐』東京・味の素スタジアム公