中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信） 【新華社北京1月27日】スターマー英首相が李強（り・きょう）国務院総理の招きに応じ、28〜31日の日程で中国を公式訪問する。中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は27日の記者会見で、スターマー首相の訪中について、次のように説明した。習近平（しゅう・きんぺい）主席は2024年8月、求めに応じてスターマー首相と電話会談し、同年11月にはブラジル・リオデジャネ