ポケモン初の生態図鑑『ポケモン生態図鑑』のポップアップ『Pokécology』が、イギリスのロンドン自然史博物館で、現地時間26日から開催されています（4月19日まで）。■累計発行部数80万部突破『ポケモン生態図鑑』とは『ポケモン生態図鑑』は、野生のポケモンたちの暮らしに注目し、体の特徴と生態の関係や、体温調節の方法など、ポケモンの生態を現実世界の行動生態学という切り口でまとめた初の生態図鑑。去年6月の発売か