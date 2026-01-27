サッカーのドイツ2部リーグ、プロイセン・ミュンスターは27日、日本代表経験のあるFW山田新（25）がセルティック（スコットランド）から今季終了までの期限付き移籍で加入すると発表した。山田は2024年にJ1川崎で日本人最多に並ぶ19得点をマーク。昨年の東アジアE―1選手権（韓国）で日本代表に初選出され、デビューした。川崎から昨夏にセルティックに加入したが、出番が少なかった。（共同）