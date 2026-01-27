ENHYPEN初となる日本スタジアム公演「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-」が、グループ初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』として、劇場公開されることが決定した。世界公開に先駆け、日本では 2月27日（金）より2D・SCREENX、 3月27日（金）より4DX・ULTRA 4DXで公開される。【写真】「これは反則」ジェイ、“爆イケビジュアル”本作は、ENHYPENの3回目のワール