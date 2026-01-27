Nothing Technologyが東京にも旗艦店をオープン予定！ロンドンに続く2号店がインドにNothing Technologyは27日（現地時間）、同社が展開するメインブランド「Nothing」やサブブランド「CMF by Nothing」の商品を試したり購入できたりする旗艦店をインド・バンガロールに2026年2月14日（土）よりグランドオープンするとお知らせしています。同社の旗艦店は2022年12月よりイギリス・ロンドンに「Nothing Store Soho」がオープンして