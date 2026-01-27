BMSG主催のオーディションから誕生した、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのデビューシングル『Star Wish』が、27日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で初週4.2万枚を売り上げ、1位を獲得しました。男性アーティストによるデビューシングルの1位獲得は、2025年7月21日付のPLAVE以来、約6か月ぶりとなりました。STARGLOWは、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ。BMSGでは、