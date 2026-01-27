衆議院議員選挙が1月27日に公示された。チームみらい・安野貴博党首の「第一声」は東京・渋谷区。【映像】チームみらい・安野党首「第一声」ノーカット安野党首は「チームみらいは何を目指す政党なのか。それは、未来に対して希望が持てるような、そんな国を作る」「我々は、結党以来、一貫して大胆な子育て政策として、子育て減税というものを訴えてまいりました。これは、子どもの生まれた人数に応じて、例えば1人なら5ポイ