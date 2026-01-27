明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆とにかく忙しい一日。複数の事を同時進行していかなくては追いつけなくなります。すべてを自分で抱え込む必要はないです。B型の運勢……★★★★☆大胆な行動がツキを呼ぶ日になります。今まで興味のあった分野に挑戦する事で、人とは違った個性を発揮できます。O型の運勢……★★☆☆☆やりたい事はた