1月27日、公示された衆院選。新潟県内選挙区で最大の面積を占め、多くの豪雪地帯を抱える新潟5区は中道の前職に元職と新人の2人が挑む、三つ巴の構図となりました。 ■中道改革連合・前職梅谷守 候補 上越市の屋内施設で第一声を行ったのは、中道改革連合の前職・梅谷守さん。3期連続の小選挙区当選を目指します。【中道・前職梅谷守 候補】「庶民にお金が行き渡らなかったあのアベノミクスをそのまま踏襲するというふうに私