新潟県妙高市の妙高中学校で1月27日、体育館に集まった生徒たち。ここは、スノーボード女子ハーフパイプでミラノ・コルティナオリンピックに出場する冨田せな選手の母校です。この日は、かつて冨田選手の指導に当たっていた寺島佳子先生から北京オリンピック銅メダル獲得などのこれまでの成績が語られました。その後、全校生徒が「高く、美しく、冨田せな選手」と書かれた日の丸の国旗に、思い思いに応援メッセ&