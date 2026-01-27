２７日、オルポ首相（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京1月27日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は27日午後、中国を公式訪問したフィンランドのオルポ首相と北京の人民大会堂で会談した。２７日、オルポ首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／殷博古）