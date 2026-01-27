Ｊリーグは２７日、都内で理事会後に会見を開き、Ｊ２秋田の新スタジアム建設問題について、青影宜典執行役員が質問に答える形で言及した。この問題を巡っては、昨年１１月に行われた協議（リーグのクラブライセンス事務局、ブラウブリッツ、秋田市の担当）の中で、Ｊリーグ側から「（１万人規模が上限では）志が低い」という発言が取り上げられた。沼谷純市長は「常識がなさすぎる」などと批判していた。青影氏はこの日、一連の