プルデンシャル生命で100人以上もの社員らが、客から不適切に金銭を受け取るなどしていた問題を受け、経団連の筒井会長は「業界の信頼を揺るがす事案だ」との見解を示しました。経団連・筒井義信会長「業界の信頼を揺るがす事案が発生してしまっていることだと捉えており、業界に関わってきた者としては、極めて重く受け止めています」プルデンシャル生命の問題について、経団連の筒井義信会長は、このように述べた上で、「発生し