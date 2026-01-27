嫉妬心が抑えきれず義姉にきつく当たってしまう理恵さん。その上、義父は「愛菜さんなら将来家を安心して任せられる」と言うので、同じ嫁として、さらにモヤモヤが募っていきます。そんな理恵さんには、夫にも打ち明けていない悩みを抱えていたのですが…。＞＞【まんが】義姉への嫉妬が止まらない