こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 6217」。こぐま座の方向、約6700万光年先にあります。銀河の中心部をつらぬく棒状構造、その両端には、ピンク色の領域が飾り立てるように密集しています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の掃天観測用高性能カメラ（ACS）で観測した棒渦巻銀河「NGC 6217」（Credit: NASA, ESA and the Hubble SM4 ERO Team）】ピンク色の領域は、電離した水素ガスが放つ赤色の光が