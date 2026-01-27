元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、元DeNAコーチの高木豊氏（67）をゲストに招き、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。巨人浮上のカギを握る3選手の名前を挙げた。セ・リーグの本命は阪神、対抗は中日と予想する片岡氏だが、“ダークホース”に上げるのは昨季3位に甘んじた巨人だ。片岡氏は「阿部監督は（昨年）悔しい思いをした」と指摘。巻き返しのキーマンに大城卓三、キャベッジの名前をまず挙げた。